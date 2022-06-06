Египетские отели Rixos и Albatros снизили цены для россиян

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Египте сети отелей Rixos и Albatros на лето снизили цены на проживание для российских туристов на 15-35% по сравнению с январем-маем 2022 года. При этом пакетные туры остаются дороже, чем в начале года, из-за высокого спроса и дефицита перевозки.

По словам директора сети отелей Rixos в Египте Эркана Йылдырыма, традиционно доля россиян в отелях составляла около 35%, но в последние месяц-два она упала до 20%.

"Конечно, у нас много отдыхающих из других стран, традиционно к нам приезжает много туристов из Западной Европы, в частности, Великобритании, Италии, Румынии. Но, зная любовь россиян к Египту, а также тот факт, что время в пути и стоимость авиаперелета для туристов из России сейчас значительно выросли, мы приняли решение снизить цены на размещение в отелях сети Rixos на 15-20%", - сообщил Йылдырым российским журналистам.

Семьям с двумя детьми возрастом до 12 лет отели Rixos предлагают принять детей бесплатно, если они приедут с родителями.

Йылдырым также рассказал, что летом в Египте погода комфортнее, чем в Турции, поскольку в сухом климате жара переносится легко даже в августе.

Отели Albatros снизят цены на начало летнего сезона на 25-35%, сообщил журналистам генеральный представитель сети отелей Albatros Сахер Раафат и добавил, что "в отдельных случаях дисконт достигает 50%".

До февраля 2022 года доля россиян, отдыхавших в отелях сети Albatros, превышала 50%. "Сегодня мы видим от 15 до 30% гостей из России. И, несмотря на то, что у нас нет недостатка в отдыхающих, мы стремимся вернуться к первоначальным цифрам, потому что за много лет хорошо изучили предпочтения россиян и знаем, что им предложить", - отметил он.

По информации туроператоров, средний чек тура в Египет в начале лета вырос по сравнению с началом 2022 года. Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ТEZ TOUR, в июне пакетные туры подорожали по сравнению с февралем на 20-50% на фоне резких скачков курса валют и за счет того, что спрос на заграничные поездки превышает предложение.

Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом было восстановлено в полном объеме в ноябре 2021 года после шестилетнего перерыва. В марте российские авиакомпании престали летать в Египет из-за риска ареста их самолетов в условиях санкций. Сейчас поток российских туристов на курорты Египта постепенно растет по мере того, как туроператоры организуют новые рейсы в страну.