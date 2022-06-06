США не готовы ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

США внимательно следят за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна через Черное море, которые ведут с РФ ООН и Турция. Один американский чиновник, беседовавший с газетой, сообщил, что США не согласятся на сделку, которая "ослабит какое-либо экономическое давление" на Москву.

Неназваный представитель ООН также отметил, что связывание экспорта зерновых со снятием санкций с РФ, "усложняет" "хрупкие" переговоры.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из портов.

"Это блеф", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК), реагируя на соответствующие обвинения.

Он отметил, что в мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы, а Украина экспортировала 20 млн тонн, в процентном отношении это мизер.

"20 млн тонн украинской пшеницы - это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать 6 млн тонн пшеницы. По данным нашего министерства сельского хозяйства, это не шесть, а примерно пять миллионов тонн. Допустим, шесть. И, это данные нашего Минсельхоза, - семь миллионов тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного", - сказал президент РФ.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует вывозу украинского зерна, приведя в пример несколько вариантов, как это можно сделать.