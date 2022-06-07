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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ФРГ заявили о решении усилить немецкую миссию на "восточном фланге" НАТО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Литву пообещал усиления немецкого участия на "восточном фланге" НАТО.

"Мы твердо решили усилить наше участие", - сказал Шольц журналистам во вторник по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидерами других прибалтийских стран.

По словам Шольца, немецкое участие в миссии должно развиваться в направлении "крепкой боевой бригады".

В начале 2017 года НАТО начало передислокацию солдат в Польшу и прибалтийские государства, миссия получила название enhanced Forward Presence (eFP) и служит для защиты восточноевропейских рубежей альянса. Четыре многонациональные боевые бригады состоят каждая из 1000 человек. До сих пор представители бундесвера составляли около двух третей контингента НАТО в Литве, это около 900 солдат.

Германия Олаф Шольц НАТО Литва
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