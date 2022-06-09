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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине центра подготовки иностранных наемников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Авиаударом высокоточных ракет по Житомирской области уничтожен учебный центр Вооруженных сил Украины, где готовили иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, высокоточными авиационными ракетами также уничтожено два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе села Раздоловка (ДНР), склад боеприпасов в районе села Парасковиевка (ЛНР), поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ", - сказал Конашенков. Он сообщил, что в результате авиаударов уничтожены более 200 украинских военных, а также пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Верхнекаменское (ЛНР).

Конашенков также отметил, что российскими средствами ПВО сбит украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Мазановка в Донецкой народной республике.

"Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У" и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка Донецкой народной республики сбиты два реактивных снаряда РСЗО "Смерч"", - сказал он.

По данным Конашенкова, также средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сообщил он.

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По его словам, в результате ударов уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

Также в результате ударов за сутки уничтожено более 300 украинских военных, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 09 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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