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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Второе грузовое судно с металлом из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Порт Ростова-на-Дону принял уже второе грузовое судно с металлом, которые вышло из Мариуполя, сообщили "Интерфаксу в администрации ростовского порта.

Ранее сообщалось, что 3 июня в Ростов-на-Дону прибыло первое грузовое судно, вышедшее из возобновившего работу порта Мариуполя.

Сухогруз типа "Славутич" зашел в порт Мариуполя после его полного разминирования, где был загружен металлом для отправки в Ростов-на-Дону. 31 мая в Минобороны РФ показали кадры выхода судна из мариупольского порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. 20 мая российские военные заявили о полном контроле над Мариуполем.

25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда сказал, что завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта. Порт, по словам Конашенкова, "начал функционирование в повседневном режиме".

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

Порт Ростова-на-Дону имеет статус международного, принимает и обрабатывает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 метров. В порту находятся 56 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов - 12,8 млн тонн в год.

Мариуполь Ростов-на-Дону
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