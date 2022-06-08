В Минобороны РФ сообщили об авиаударе по бронетанковому заводу у Харькова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар высокоточными авиационными ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова и складу топлива возле города Чугуев, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", - сказал Конашенков в среду на брифинге.

По его словам, помимо этого, в районе города Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники украинской армии.

"Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", - сказал Конашенков.

Он сообщил об уничтожении четырех складов с вооружением и боеприпасами в районах Малиновки в Харьковской области, Спорного в Донецкой народной республике (ДНР) и Звановки в Луганской народной республике (ЛНР).

Также в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 (в районе населенного пункта Снегиревка) и вертолёт Ми-8 (в районе населенного пункта Белая Криница) в Николаевской области.