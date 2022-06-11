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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Китай обвинил Японию в нарушении статус-кво в регионе

Китай обвинил Японию в нарушении статус-кво в регионе
Фото: Feng Li/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии в 2012 году первыми нарушили равновесие в регионе, когда выкупили у частного японского владельца острова Дяоюйдао (японское название - Сэнкаку), на обладание которыми претендует КНР, заявил генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.

"Покупка этих островов изменила достигнутую лидерами Китая атмосферу взаимопонимания, когда страны оставляли в стороне свои разногласия", - приводит South China Morning Post слова военного, возглавляющего китайскую делегацию на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он отметил, что национализация Токио этих островов стала серьезным нарушением суверенитета Китая.

"Китай не признает обвинений, что он использует свои возможности и силу для изменения статус-кво в регионе", - добавил он.

Ранее на форуме выступал премьер-министр Японии Фумио Кисида, который пообещал, что Токио будет активнее противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в Азии. Он также заявлял об угрозах "миру и стабильности в Тайванском проливе" и о нарушениях в Южно-Китайском море положений Конвенции ООН по морскому праву.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у японского владельца.

Китай Япония
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