Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не хотят конфликта или холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но готовы защищать свои интересы, заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Мы не ищем конфронтации или конфликта. США не хотят новой холодной войны или раскола региона на враждебные блоки", - сказал Остин.

По его словам, Вашингтон открыт дипломатии, но при этом "полностью готов сдерживать и отражать агрессию".

"Мы будем защищать наши интересы, не дрогнув", - сказал Остин.

"Но мы также будем работать над нашим видением этого региона: расширение безопасности, а не растущее разделение. Я по-прежнему считаю, что большие державы несут большую ответственность. И поэтому мы внесем свой вклад в то, чтобы ответственно управлять этой напряженностью - предотвращать конфликты и стремиться к миру и процветанию", - отметил он.

Остин заявил, что США продолжат "поддерживать своих друзей, которые отстаивают свои права".

Глава Пентагона сообщил, что его страна прилагает все усилия "для разработки новых возможностей, которые позволят нам еще более уверенно сдерживать агрессию".

"И мы находимся на пороге создания прототипов высокоэнергетических лазеров, которые могут противостоять ракетам. И мы разрабатываем интегрированные датчики, которые работают на стыке кибернетики, радиоэлектронной борьбы и радиолокационной связи. Все это помогает нам делать еще больше, чтобы стоять плечом к плечу с нашими друзьями", - заключил министр обороны США.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ с Остином заявил, что Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая. Китайский министр также осудил недавнее решение США об очередной поставке вооружений Тайваню. Он заявил, что это "нанесло серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".