Япония запланировала кардинально усилить свой военный потенциал за пять лет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии в связи с международной обстановкой в ближайшие пять лет существенным образом усилят военный потенциал страны, заявил на азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" японский премьер Фумио Кисида.

"Кисида сказал, что поскольку обстановка в области безопасности в мире становится более напряженной, Япония в следующие пять лет кардинально нарастит свой военный потенциал, но при этом сохранит пацифистские убеждения", - сообщает Kyodo.

Он уточнил, что этот шаг потребует серьезного роста оборонных расходов Японии и что японское правительство планирует внести изменения в стратегию национальной безопасности.

Кисида также пообещал, что Япония будет активнее противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в Азии. В частности, по словам премьера, Токио выделит за три года $2 млрд странам региона, чтобы они могли улучшить морское патрулирование и работу морского транспорта. Кисида подчеркнул, что страны Юго-Восточной Азии и государства Тихого океана играют важную роль в обеспечении "свободы и открытости" региона.

В начале мая глава Минобороны Японии Нобуо Киси на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Токио намерен существенным образом укрепить свой военный потенциал.

Японские СМИ тогда отмечали, что Япония планирует до конца года обновить стратегию по нацбезопасности. При этом правящая Либерально-демократическая партия предлагала существенно нарастить военные расходы – предположительно, с 1% до 2% от ВВП, и на случай конфликта получить возможность наносить удары по районам запуска ракет на вражеской территории.