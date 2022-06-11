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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления обороноспособности КНДР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе расширенного заседания V пленума ЦК Трудовой партии Кореи призвал к более решительным мерам в области укрепления обороноспособности государства, сообщает ЦТАК.

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"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость приложения непрерывных сил к укреплению обороноспособности государства", - следует из сообщения.

"Сегодня обстановка в области безопасности нашего государства весьма серьезная, а окружающая среда несет в себе риски обострения. Такая ситуация торопит нас со скорейшим приближением достижения цели укрепления обороноспособности", - приводит агентство слова северокорейского лидера.

Отмечается, что Ким Чен Ын поставил боевые задачи, которые должны ускоренно выполнить вооруженные силы Северной Кореи.

В Южной Корее и США считают, что КНДР может в ближайшее время провести ядерное испытание. Последнее - шестое - ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года.

КНДР Ким Чен Ын
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