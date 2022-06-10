Китай заявил, что готов воевать при попытке других стран отделить Тайвань от КНР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в пятницу на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства КНР У Цяня.

"Согласно заявлению У Цяня, Вэй Фэнхэ сказал, что если кто-либо посмеет отделить Тайвань от Китая, китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - пишет издание.

По его данным, китайский министр обороны также осудил недавнее решение США об очередной поставке вооружений Тайваню. Он заявил, что это "нанесло серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где проходит форум по безопасности. По данным китайской медиакомпании "Цайсинь", Вэй Фэнхэ отметил, что встреча длилась около часа и была "честной и успешной". В Пентагоне заявили, что стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, темы КНДР, России и Украины, а также Тайваня.

"Министр заявил о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе, неприятие одностороннего изменения "статус-кво" и призвал КНР воздержаться от дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", - говорится в заявлении ведомства.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.