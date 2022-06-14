Китай предупредил США о подрыве основ двухсторонних отношений из-за поддержки Тайваня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Политика Вашингтона, направленная на то, чтобы оказывать влияние на Китай посредством поддержки и развития связей с Тайванем, не только обречена на провал, но и может подорвать основу китайско-американских отношений, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, которого цитируют китайские СМИ.

"Тайваньский вопрос связан с политической основой китайско-американских отношений, и, если его не решить должным образом, это окажет на них подрывное действие", - сказал Ян Цзечи во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Люксембурге.

Китайский чиновник отметил, что "риск подрыва не только существует, но и будет продолжать увеличиваться по мере того, как Соединенные Штаты осуществляют политику "контроль над Китаем с использованием Тайваня", а тайваньские власти полагаются на Соединенные Штаты в вопросе провозглашения независимости".

Ян Цзечи подчеркнул, что "позиция Китая в вопросе защиты национального суверенитета и территориальной целостности однозначна и непоколебима", другие страны не могут вмешиваться во внутренние дела Китая, и "любой акт, который препятствует или разрушает национальное единство Китая, обернется полным провалом".

Он также добавил, что США в последнее время нацелены на "усиление всестороннего сдерживания и подавления Китая", поэтому отношения между двумя странами "находятся на критическом перепутье". Американская сторона должна скорректировать свое стратегическое понимание Китая, у нее " не должно быть никаких заблуждений или иллюзий", отметил чиновник.

В сообщениях говорится, что стороны также обсудили вопросы Украины и Северной Кореи.

Представитель американской администрации на брифинге сообщил, что на встрече Салливан заявил об "обеспокоенности" Вашингтона возможной китайской помощью России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.