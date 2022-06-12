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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Женеве стартует министерская конференция ВТО

Делегацию России впервые не возглавляет министр

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в Женеве (Швейцария) начинает работу двенадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации, которая проходит раз в два года и является высшим органом организации, определяющим правила ВТО.

Конференция продлится с 12 по 15 июня.

Россия четвертый раз принимает участие в министерской конференции в качестве полноправного ее члена, но первый раз после присоединения делегацию не возглавляет министр - главой делегации в этот раз стал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. В 2013 и 2015 годах делегацию возглавлял Алексей Улюкаев (будучи главой Минэкономразвития), в 2017 году - Максим Орешкин (также будучи главой Минэкономразвития).

Предыдущая министерская конференция ВТО состоялась в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Изначально двенадцатую министерскую конференцию ВТО планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана Нур-Султане, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года было принято решение, что конференция пройдет в Женеве 30 ноября-3 декабря 2021 года, но из-за коронавируса она также была перенесена на июнь 2022 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития недавно подготовило и внесло в правительство проект обновленной стратегии действий РФ в ВТО, в котором говорится о целесообразности для России оставаться в этой организации и использовать весь набор ее инструментов по защите торговых интересов.

Подготовить такую стратегию поручил в апреле президент РФ Владимир Путин на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российского экспорта.

Источник, знакомый с содержанием документа, отмечал, что "в проекте стратегии говорится, что России целесообразно оставаться в ВТО".

"Выход из организации был бы лишь "на руку" санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки. Инструменты ВТО продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса. Учитывая развернувшуюся санкционную войну против России, сейчас это как никогда актуально. Речь и о защите наших экспортеров, и о содействии в освоении новых рынков", - пояснял источник целесообразность сохранения членства России в ВТО.

Максим Орешкин Владимир Ильичев
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