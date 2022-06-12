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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Пушилин опроверг сообщения украинской стороны о возможной вспышке холеры в Мариуполе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вспышки холеры в Мариуполе не зафиксированы, эпидемическая ситуация находится под контролем, заявил в воскресенье участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин.

"Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем", - сказал он российским и иностранным журналистам.

По его словам, "тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-мединцинской экспертизы захоронены". "Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - добавил глава ДНР.

Он отметил, что работы по перезахоронению продолжаются. "Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил Пушилин.

Как сказал глава ДНР, мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления городской инфраструктуры.

"Люди возвращаются - это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться", - отметил он.

По словам Пушилина, в Мариуполе сохраняется проблема с рабочими местами. "Что касается рабочих мест, то предприятия сейчас не восстановлены в полной мере. Но кроме того есть возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе", - сказал глава ДНР.

"Средняя зарплата больше 30 тысяч рублей. Это сейчас довольно серьезное подспорье, - отметил Пушилин. - Как только появляется обеспечение в том районе, где проживают люди, они возвращаются".

Хроника 24 февраля – 12 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь Денис Пушилин
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