В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи ведут допросы более двухсот военных офицеров, вышедших с территории завода "Азовсталь", сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода "Азовсталь". Проводятся допросы таких лиц, среди них свыше 200 офицеров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта информация была представлена на очередном оперативном совещании штаба "по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины", которое провел в Мариуполе глава СКР Александр Бастрыкин.

"Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел. Количество потерпевших непрерывно растет: на текущий период признано таковыми и допрошено более 75 тысяч человек, среди которых порядка 13 тысяч несовершеннолетних", - заявили в СКР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

20 мая Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных из комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в плен сдались 1908 украинских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июня заявил, что в Кремле нет информации о дальнейшей судьбе и каких-либо решений по поводу украинских военных, сдавшихся из Мариупольского комбината "Азовсталь" и перевезенных в Россию. "Я не могу ответить на этот вопрос, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам.