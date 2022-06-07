Минобороны РФ обвинило ВСУ в уничтожении зернохранилища в мариупольском порту

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Начальник Национального центра управления обороной Россиии Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные перед тем, как полностью потеряли контроль над Мариуполем, подожгли в городском порту зернохранилище.

"В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", - сказал он и добавил, что поджог был намеренным.

"Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях", - заявил также Мизинцев.

По его данным, в Харьковской области "на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации".

"В поселке Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и селе Нововасильевка Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ размещены подразделения ВСУ, а на прилегающей территории - тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО", - продолжил он.

Также случаи размещения военной техники на территории элеваторов зафиксированы в населенных пунктах Губаревка (Харьковская область) и Новодонецкое (ДНР), сообщил он.

По его словам, цель подобных действий - спровоцировать ответный огонь, чтобы "обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины".

20 мая Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.

В Москве отвергают бвинения западных стран в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.