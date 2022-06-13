Белорусский премьер заявил о переходе на новую ступень интеграции с РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия переходят на новую ступень интеграции, заявил в понедельник премьер-министр республики Роман Головченко.

"Сейчас мы переходим на новую ступень союзной интеграции. Это не только производственная кооперация, но и культурная, гуманитарная, финансовая и банковская интеграция", - сказал он на приеме по случаю Дня России, организованном посольством РФ в Минске.

Премьера республики цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

Головченко отметил, что "нынешняя ситуация - это дополнительный аргумент в пользу активизации союзного строительства". "Западная политика, направленная на то, чтобы нас разъединить, на деле еще больше сплотила наши страны для совместного противостояния новым вызовам. Я уверен, что наши страны успешно пройдут этот непростой этап", - подчеркнул он.

Издание сообщает, что по итогам прошлого года товарооборот Белоруссии и РФ превысил $40 млрд, что стало абсолютным рекордом с 2012 года. "В этом году ожидают увеличение еще на треть. По сравнению с 2020 годом показатели двусторонней торговли увеличились более чем на $10 млрд долларов, а белорусский экспорт составил почти $16,4 млрд", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления экономических связей с Россией в условиях усиливающихся санкций Запада в отношении двух стран.