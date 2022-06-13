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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Число пострадавших в результате удара по рынку в Донецке выросло до 18 человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - До 18 возросло число пострадавших в результате артиллерийского удара по рынку в тыловом районе Донецка в понедельник, ещё трое погибли, сообщает Минздрав Донецкой народной республики.

"В результате обстрелов 13.06.2022 в Будённовском (Майский рынок) и Киевском районах г.Донецка пострадали 18 человек, из которых: 2 ребёнка, госпитализированы в учреждения здравоохранения; 16 взрослых пациентов, которым оказана помощь как в условиях стационара, так и амбулаторно", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник пресс-службой Минздрава ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате удара по рынку в Донецке погибли трое мирных жителей, среди них ребёнок.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Донецк
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