Грызлов сообщил о запланированной на ближайшее время встрече Путина и Лукашенко

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что в скором времени состоится встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Только с начала этого года состоялось пять встреч между президентами. В ближайшее время запланирована еще одна. Мы высоко ценим ту поддержку, которую сегодня наши белорусские друзья оказывают нам", - сказал он во время торжественного приема по случаю Дня России в Минске в понедельник. Посла цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

Грызлов подчеркнул, что "в настоящее время Республика Беларусь - ближайший союзник Российской Федерации" и что отношения между странами "выстраиваются на принципах взаимного уважения и поддержки".