Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Администрация США призывает сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупки и перевозку российских удобрений, при этом американские власти публично не афишируют эти призывы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Администрация США, не привлекая большого внимания, побуждает компании, занимающиеся сельским хозяйством и перевозками, закупать и перевозить больше российских удобрений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "опасения компаний насчёт антироссийских санкций привели к резкому уменьшению объемов поставок, что способствует росту мировых цен на продовольствие".

Согласно источникам агентства, Вашингтон отправлял ранее в июне в Москву своего представителя на переговоры с участием ООН, которые касались вопросов поставок.

Bloomberg указывает, что недостаточные поставки удобрений в этом году могут сказаться также на урожае в следующем году.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение сделки о поставках зерна с Украины и удобрений из России.

"Генеральный секретарь настроен решительно в отношении сделки по поставкам зерна с Украины и также по экспорту продовольствия и удобрений из России. Усилия продолжаются", - сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.