Что случилось этой ночью: вторник, 14 июня

Обращение ДНР за помощью России, призыв властей США к закупке российских удобрений, обещание Шольца поставить оружие Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ДНР обратится за помощью к России в связи с обстрелами Донецка. Глава республики также призвал руководство предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы. Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права.

- Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений. При этом Вашингтон публично не афиширует эти призывы. Согласно источникам агентства, США отправляли в РФ своего представителя на переговоры по вопросам поставок с участием ООН.

- Шольц пообещал, что Германия поставит Украине больше оружия. По его словам, Берлин также передаст Киеву современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии.

- Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом. JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group приняли это решение после запрета властей приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги РФ.

- Финляндии разрешили оказать госпомощь пострадавшим от событий на Украине компаниям. Еврокомиссия одобрила размер поддержки на сумму 500 млн евро.