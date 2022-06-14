Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Явным нарушением международного права назвал обстрел роддома в Донецке представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права", - заявил он журналистам.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что во время обстрела Донецка со стороны Украины из РСЗО "Град" один из снарядов попал в здание роддома.

Всего было выпущено 80 реактивных снарядов. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка погибли четверо мирных жителей, еще 22 человека получили ранения.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что большую озабоченность вызывают ежедневные обстрелы и бомбардировки "неподконтрольных правительству (Украины - ИФ) районов Донецкой области", которые ведут к жертвам среди гражданского населения.

В частности, в понедельник в результате обстрелов в Донецке пострадали рынок и жилой дом центре города в 50 метрах от комплекса ООН.

"Отсутствие безопасности и бюрократические препоны мешают нам оказывать жизненно необходимую помощь в этих регионах", - говорится в сообщении УКГВ, размещенном на сайте ООН.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об обстрелах украинскими силами спальных районов Донецка и предупредил, что руководство республики обратится за помощью к России. Он призвал руководство предприятий ДНР перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за усилившихся обстрелов.