Турция создала линию экстренной связи для решения проблемы вывоза украинского зерна

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минобороны Турции открыло линию экстренной связи в рамках решения проблемы вывоза зерна с Украины, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование "красной линии" связи для выхода из зернового кризиса", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что сухогрузы с зерном до сих пор не могут выйти из портов Украины, ситуацию затрудняют морские мины в районе черноморских портов.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что для начала вывоза с зерна с Украины разминирования проводить не нужно. "Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы", - сказал Чавушоглу.

Он вновь заявил, что в Анкаре ждут ответа Москвы в отношении инициативы ООН по вывозу украинского зерна. Министр добавил, что если это предложение получит общую поддержку, возможно организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей.

На прошлой неделе глава МИД Турции заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу украинского зерна. Он сообщил, что обсуждается механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы. По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.