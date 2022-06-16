Песков заявил, что РФ не понимает позицию Киева по зерновому кризису

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия готова способствовать разрешению зернового кризиса, но не понимает позицию Украины по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами все знаем, что пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем о готовности нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях - наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счет они молчат", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его мнению, тема зерна будет обсуждаться на переговорах в Киеве с участием лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии.