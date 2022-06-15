В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Грузии лабораторно подтвержден первый случай заражения оспой обезьян, сообщил в среду Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.

"У пациента имеется история посещения Европы", - говорится в сообщении. Однако не уточняется, из какой именно страны прибыл заболевший.

По данным центра, болезнь у пациента проходила в легкой форме.

Также было проведено наблюдение за контактами пациента и ни в одном случае не выявлено клинических признаков заболевания.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание, в ходе которого обсудит, представляет ли распространяющийся среди людей вирус оспы обезьян опасность для общественного здравоохранения.