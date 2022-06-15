Минобороны РФ обвинило Киев в срыве эвакуации гражданских лиц из Северодонецка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Киев сорвал эвакуацию гражданских лиц с комбината "Азот" в Северодонецке, отметив, что украинские силы воспользовались гуманитарной паузой для перегруппировки и открывали огонь.

"Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции", - заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, для эвакуации гражданских лиц с территории химического комбината "Азот" в среду с 8:00 до 20:00 по московскому времени российская армия предоставила гуманитарный коридор из Северодонецка в город Сватово Луганской народной республики.

Мизинцев сказал, что власти Украины не отдали своим подразделениям в Северодонецке приказ о прекращении сопротивления.

"Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня: из промзоны комбината "Азот" велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка: с 8:20 - из 120-мм минометов, с 9:40 - из танковых пушек", - сказал Мизинцев.

По его словам, украинские формирования воспользовались гуманитарной паузой "для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности".

"Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей с территории комбината "Азот" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев.

Министерство обороны РФ объявило об открытии в среду гуманитарного коридора из Северодонецка для гражданских лиц и предложило украинским военным на комбинате "Азот" сдаться. "Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - сообщил Мизинцев 14 июня.

Около тысячи гражданских лиц могут находиться в убежищах на территории комбината "Азот" в Северодонецке, сообщил в среду посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

Ранее замначальника управления милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк, город фактически блокирован.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов Северодонецка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

25 апреля Мизинцев сказал, что российские войска контролируют всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик.