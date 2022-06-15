Российская армия открывает гуманитарный коридор из Северодонецка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в среду открывает для гражданских лиц гуманитарный коридор с комбината "Азот" в Северодонецке, предлагает украинским формированиям сложить оружие.

"Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской народной республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 по Москве до 20:00 по Москве 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово Луганской народной республики", - сказал накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Гарантируется безопасная эвакуация всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения", - сообщил он.

Мизинцев заявил, что украинским подразделениям на комбинате "Азот" предложено с 08:00 по Москве 15 июня прекратить любые боевые действия и сложить оружие.

"Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", - сообщил Мизинцев.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - сказал он.

По словам Мизинцева, предложение Украины организовать гуманитарный коридор для гражданских лиц с комбината "Азот" в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск отвергнуто.

"13 июня по распоряжению киевских властей с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным", - сказал Мизинцев.

"Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения "мариупольского сценария", - сказал начальник центра.

На территории завода "Азот" в Северодонецке, где остаются украинские военные, могут находиться до 500 мирных граждан, заявил ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее замначальника управления милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк, город фактически блокирован.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов Северодонецка.