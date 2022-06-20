В ЛНР заявили об оперативной работе с пленными украинскими военными с завода "Азот"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сдавшиеся в плен на территории химзавода "Азот" в Северодонецке украинские военные находятся на территории Луганской народной республики, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Часть военнослужащих украинских вооруженных формирований, которые не так давно приняли решение сдаться в плен на "Азоте", сейчас в ЛНР, с ними ведется оперативная работа", - сообщил Марочко.

"По состоянию на сегодняшний день, плановая боевая работа на предприятии "Азот" в Северодонецке продолжается", - добавил представитель Народной милиции.

17 июня Марочко сообщил о начале сдачи в плен украинских военных, блокированных союзными силами ЛНР и РФ на заводе "Азот" в Северодонецке.