Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Архитектор" борьбы с COVID-19 в США Фаучи заразился коронавирусом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по борьбе с пандемией коронавируса Энтони Фаучи сдал положительный тест на коронавирус, сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Отмечается, что в последние дни он не находился в тесном контакте с американским президентом Джо Байденом или другими высокопоставленными представителями администрации США.

Согласно заявлению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, у 81-летнего Фаучи проявляются симптомы средней тяжести. Он самоизолировался, но продолжает работать в дистанционном формате.

Фаучи является ведущим американским вирусологом, а также активным сторонником вакцинации. Он продвигал многие инициативы, связанные, в частности с одобрением бустерных доз. Он сам прошел полный курс вакцинации и получил две дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Специалист начинал бороться с пандемией COVID-19 в США еще при президенте Дональде Трампа. СМИ сообщали, что между ними возникали разногласия. В итоге Фаучи продолжил работать уже в администрации Байдена и регулярно подвергался критике со стороны конгрессменов-республиканцев.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2022 годаПандемия коронавируса
США Энтони Фаучи Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Херсонский порт возобновил работу

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 15 июня

Блинкен сказал, что США продолжат помогать Тайваню в области "самообороны"

Блинкен сказал, что США продолжат помогать Тайваню в области "самообороны"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });