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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Повышение ключевой ставки ФРС США на 75 б.п., новый пакет американской помощи Украине и возможность новой волны COVID-19

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС впервые с 1994 года повысила ставку сразу на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году. Глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что на июльском заседании ставка снова будет увеличена на 75 б.п. Прогноз роста ВВП США в 2022 году ухудшен с 2,8% до 1,7%. Инфляция ожидается на уровне 5,2% вместо прежних 4,3%.

- США передадут Украине 18 гаубиц и 36 тыс. снарядов к ним. Кроме того, пакет помощи предусматривает передачу 18 тягачей для этих гаубиц, дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, две противокорабельные системы Harpoon и различные запчасти.

- В ВОЗ не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в этом году, но не стали прогнозировать возможные сроки новой вспышки. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, коронавирус "еще не занял свою экологическую нишу".

- Вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев. Группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов единогласно рекомендовала одобрить их применение. Теперь использование вакцин для детей этого возраста должно официально одобрить FDA.

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