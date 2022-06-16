Глава ДНР заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В битве за Донбасс военные Донецкой народной республики получили военное преимущество, можно говорить о произошедшем переломе, заявил "Интерфаксу" глава ДНР Денис Пушилин.

"Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей", - сказал Пушилин в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

"В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс", - сказал глава ДНР.

Силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских военных, заявил Пушилин.

"Мы, конечно, концентрируемся на наши конституционных границах. Но с учетом поставок вооружений западными странами в адрес Киева необходимость обеспечения безопасности может подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, как далеко намерены продвинуться силы ДНР вглубь территории Украины.

"Мы продвинемся так далеко, чтобы обеспечить нашу безопасность, ликвидировать угрозу обстрелов", - сказал Пушилин.