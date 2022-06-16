Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Глава ДНР заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В битве за Донбасс военные Донецкой народной республики получили военное преимущество, можно говорить о произошедшем переломе, заявил "Интерфаксу" глава ДНР Денис Пушилин.

"Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей", - сказал Пушилин в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

"В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс", - сказал глава ДНР.

Силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских военных, заявил Пушилин.

"Мы, конечно, концентрируемся на наши конституционных границах. Но с учетом поставок вооружений западными странами в адрес Киева необходимость обеспечения безопасности может подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, как далеко намерены продвинуться силы ДНР вглубь территории Украины.

"Мы продвинемся так далеко, чтобы обеспечить нашу безопасность, ликвидировать угрозу обстрелов", - сказал Пушилин.

ДНР Донбасс Украина Денис Пушилин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });