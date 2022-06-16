NASA обнародовало состав экипажа первого пилотируемого полета корабля Starliner к МКС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначило Барри Уилмора и Суниту Уильямс членами экипажа первого испытательного пилотируемого полета (CFT) космического корабля компании Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте управления в четверг.

"Командир миссии CFT Барри Уилмор, назначенный NASA в основной экипаж в октябре 2020, присоединится к астронавту управления Суни Уильямс, которая будет исполнять обязанности пилота", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

Дублером экипажа станет астронавт Майк Финке. Он начнет тренироваться, чтобы в случае необходимости присоединиться к миссии.

По плану космического ведомства, астронавты проведут на станции две недели, после чего вернутся на Землю, совершив посадку на территории США. Ранее в рамках миссии планировалось отправить на МКС трех человек, которые провели бы на ней шесть месяцев.

"Учитывая текущее ресурсное состояние станции и требования к графику, краткосрочной миссии с двумя астронавтами-пилотами достаточно, чтобы выполнить в ходе тестового пилотируемого полёта все цели, намеченные NASA и Boeing, в том числе продемонстрировать возможность Starliner безопасно летать к космической станции и обратно", - отмечается в сообщении.

NASA, чтобы предотвратить непредвиденные обстоятельства при транспортировке экипажа на станцию, может продлить срок нахождения пилотируемого корабля в пристыкованном к станции состоянии на шесть месяцев и добавить в миссию еще одного астронавта, если это потребуется.

Дата проведения пилотируемого полета будет определена в конце июля по результатам программного анализа данных, полученных в ходе второго непилотируемого полета Starliner к МКС OFT-2, который состоялся в мае этого года. Также в расчет будут приниматься готовность корабля, график станции и возможность осуществления запуска с космодрома.

Первый пилотируемый полет корабля к станции будет осуществлен с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas-V.