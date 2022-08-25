NASA осенью обсудит с "Роскосмосом" включение Starliner в программу полетов на МКС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - NASA рассчитывает продлить соглашение с "Роскосмосом" о перекрестных полетах на Международную космическую станцию и осенью начнет переговоры о включении в договор корабля производства Boeing CST-100 Starliner, сообщил на телеконференции руководитель программы NASA по МКС Джоэль Монтальбано.

"Мы будем работать над тем, чтобы добавить в соглашение корабль Boeing и сделать это соглашение долгосрочным. Цель - иметь долгосрочное соглашение, - сказал он. - Мой план - начать работать над этим этой осенью".

Монтальбано отметил, что включение в договор корабля Boeing не потребует дополнительного соглашения, а условия предоставления мест российским космонавтам на корабле Starliner будут такими же, как и на Crew Dragon.

Первый испытательный пилотируемый полет Starliner к МКС состоится пройдет не ранее февраля 2023 года, сообщил на этой же телеконференции руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

На Starliner на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). Дублером экипажа выбран Майк Финк. По словам Монтальбано, корабль проведет в составе орбитальной группировки станции около восьми дней, на время которых астронавты присоединятся к действующему экипажу МКС.

16 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что Россия и США готовы продлить соглашение о перекрестных полетах, если оно будет успешно выполняться. Тогда же он добавил, что в госкорпорации допускают подключение к программе Starliner, но пока переговоры об этом не ведутся.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.