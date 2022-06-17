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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июня

Заявление Макрона о возможном посещении России, высказывание Пескова о будущем статусе территорий Украины, переговоры Канады и Германии об оборудования для "Северного потока"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях. По его словам, поездка в РФ сейчас потребовала бы шагов со стороны президента Путина. При этом Макрон отметил, что намерен продолжать контактировать со своим российским коллегой.

- Песков отметил, что статус украинских территорий зависит от "воли местного населения". Он добавил, что все больше людей озвучивают свое желание прекратить жить при текущем киевском режиме в будущем.

- Канада начала работу над поиском решения проблемы с оборудованием для "Северного потока". Оттава ведет активные переговоры с Берлином по поводу турбин, которые проходят техобслуживание на заводе в Канаде.

- Российский суд осудил американца Фогеля на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков. Бывший сотрудник посольства США в Москве полностью признал вину. Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года.

- Байден назвал антироссийские санкции лучшим решением для США. Он отметил, что, принимая решение о введении финансовых ограничений против Москвы, "действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах".

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