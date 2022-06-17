Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

В ДНР сообщили о гибели за неделю почти сотни человек из-за боев

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Почти 100 человек погибли и около 500 пострадали в результате боевых действий на территории Донецкой народной республики за последнюю неделю, сообщает аппарат омбудсмена ДНР.

"С 10 по 16 июня 2022 года погибли 67 представителей силовых структур и 27 гражданских, в том числе один ребенок, ранения получили 388 представителей силовых структур и 111 гражданских", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой омбудсмена ДНР.

ДНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

ЕК рекомендовала сделать Украину и Молдавию кандидатами на вступление в ЕС. Обобщение

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина не примет Евровидение в 2023 году

Украина не примет Евровидение в 2023 году

ЕК рекомендовала дать Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации 1956 иностранных наёмников на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });