В ДНР сообщили о гибели за неделю почти сотни человек из-за боев

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Почти 100 человек погибли и около 500 пострадали в результате боевых действий на территории Донецкой народной республики за последнюю неделю, сообщает аппарат омбудсмена ДНР.

"С 10 по 16 июня 2022 года погибли 67 представителей силовых структур и 27 гражданских, в том числе один ребенок, ранения получили 388 представителей силовых структур и 111 гражданских", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой омбудсмена ДНР.