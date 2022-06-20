В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими пройдет до конца лета.

"...должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится, пока его первый этап, до конца лета, это точно", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Пушилин также добавил, что иностранных наемников, которые принимают участие в военных действиях, становится все меньше.

6 июня глава Донецкой народной республики заявлял о подготовке в Мариуполе к первому промежуточному трибуналу над украинскими военнослужащими.

9 июня стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.