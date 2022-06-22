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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Пушилин допустил проведение трибунала над наемниками в Мариуполе до конца июля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Трибунал над взятыми в плен в ДНР иностранными наемниками может состояться в Мариуполе до конца июля, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду.

Он также сообщил, что к участию в процедуре будут допущены иностранные корреспонденты и правозащитники.

"Мы должны привлечь не только иностранных журналистов - им будет открыта, предоставлена возможность присутствовать на трибунале, будет возможность еще защищать - различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить", - сказал глава республики.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Кроме того, со ссылкой на информированный источник в силовых структурах ДНР сообщалось о двух американцах, попавших в плен. Они содержатся в изоляторе на территории Донецкой народной республики.

Согласно статье, они примкнули в качестве добровольцев к одной из регулярных частей ВСУ. В плен они попали в первой декаде июня и считаются первыми американскими военнослужащими, попавшими в плен в зоне конфликта на Украине

Хроника 24 февраля – 22 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь Денис Пушилин
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