Брюссель вновь продлил на год санкции за присоединение Крыма к РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского Союза в понедельник принял решение еще на один год продлить действие ограничительных мер, введенных в связи с вхождением Крыма в состав РФ – до 23 июня 2023 года. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в понедельник.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Также речь идет о запрете на экспорт определенных видов товаров и технологий для крымских компаний или для транспортных, телекоммуникационных и энергетических предприятий в Крыму, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов в регионе.

В июне 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией". Эти меры применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В Брюсселе не раз заявляли о том, что Евросоюз "никогда не признает и продолжит осуждать" присоединение Крыма к России.