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Трамп уверен, что все его действия в отношении Ирана были правильными

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о решениях, которые он принимал в последние месяцы в отношении Ирана.

"Я бы ничего не стал менять", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, изменил бы он какие-то решения, если бы была такая возможность.

"Главное - это то, что у них не будет ядерного оружия", - добавил американский лидер.

Рассуждая о том, что последствия иранского конфликта сыграли немалую роль в поражении республиканцев на промежуточных выборах, Трамп заверил, что осознавал возможные трудности. "Я знал, например, что цены на горючее вырастут. Я даже думал, что они будут гораздо выше, чем это было на самом деле", - сказал глава государства.

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США Дональд Трамп Иран
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