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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

МИД Литвы вручил российскому дипломату ноту с информацией о калининградском транзите

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В понедельник министерство иностранных дел Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России, сообщил литовский МИД.

В ходе встречи была опровергнута информация о том, что Литва якобы полностью запретила транзит товаров между Калининградской областью и Россией, говорится в сообщении министерства.

"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - говорится в сообщении.

МИД сообщает, что в четвертом пакете санкций ЕС, принятом 15 марта 2022 года, 17 июня окончательно вступили в силу ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта в ЕС и транзита через территорию ЕС российской стали и других изделий из черных металлов.

Ранее сообщалось, что в понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ.

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Вместе с тем, в Москве "расценивают провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", - заявили в МИД РФ.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил в минувшую пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня (18 июня - ИФ) прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они (власти Литвы - ИФ) получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

Литва Калининградская область
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