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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Минобороны Литвы заявило, что угрозы РФ о блокаде литовского порта "высосаны из пальца"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские заявления о блокаде литовского порта являются безосновательными, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Все намеки на то, что Россия может предпринять какие-то "иные меры", что она может заблокировать литовский порт каким-то особым бесконтактным способом, высосаны из пальца. У России не было и нет никаких средств, кроме собственного транзита, для перенаправления в свои порты", - написал Анушаускас в соцсетях.

В понедельник Россия потребовала от Литвы снять запрет на транзит части товаров по железной дороге в Калининградскую область.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в ответ на вопрос о возможных ответных мерах на фактическую блокаду Калининградской области сказал: "Если смотреть на карту, то Прибалтика и их порты, их транспортная система не могут существовать, как бы им этого ни хотелось, в отрыве от Российской Федерации". "Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется", - подчеркнул Алиханов.

В МИД РФ заявили, что "если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Литва заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.

Литва РФ
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