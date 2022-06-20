В Португалии количество заболеваний оспой обезьян у людей приблизилось к 300 случаям

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Заболеваемость оспой обезьян у людей в Португалии достигла отметки в 297 случаев, сообщает в понедельник агентство EFE.

По состоянию на понедельник Главное управление по вопросам здравоохранения Португалии выявило 21 новый случай, передает EFE.

Большинство случаев заболевания выявили среди населения в возрасте до 40 лет, в общем заболеваемость зарегистрирована у возрастной группы с 19 до 61 года.

Самое высокое количество зараженных зафиксировали в столице страны Лиссабоне, также случаи обнаружены на севере и юге страны, в частности в курортном регионе Алгарви.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии. "Мы точно не знаем, но мы так не думаем", - сказала глава секретариата программы ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис, отвечая на вопрос, может ли оспа обезьян перерасти в пандемию.

Впервые вирус оспы обезьян обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970. Он передается от человека к человеку при тесном контакте через кровь и другие биологические жидкости.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.