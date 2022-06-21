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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом, который возникнет при проведении референдума о вхождении республики в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Постановка вопроса об объединении (с Россией). Там так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Здесь, наверно, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы уже говорили об этом юридическом казусе. Скорее, наши коллеги должны там сами определиться и разобраться", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление администрации президента Южной Осетии о том, что референдум не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о российско-осетинском сотрудничестве.

В середине мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов своим указом назначил референдум по вопросу по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". 24 мая в должность президента Южной Осетии вступил Алан Гаглоев, который 31 мая приостановил действие указа о назначении референдума.

Южная Осетия Дмитрий Песков
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