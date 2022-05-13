Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил своим указом референдум по вопросу вхождения республики в состав России на 17 июля.

"Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю: назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" - говорится в указе, текст которого поступил в "Интерфакс".

Дата проведения референдума назначена на 17 июля 2022 года.

Ранее в пятницу Бибилов направил в Верховный суд Южной Осетии документы по проведению референдума.

"Сегодня ЦИК единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России. Документы переданы в суд. Мы ждём решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта", - написал Бибилов в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия и Южная Осетия связаны общей историей. "Это не просто партнерство или дружба. Это, скорее, доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший - будет чтить и помогать старшему. При этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого. Пришло время объединяться", - отмечает он.

30 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ.