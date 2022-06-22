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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Турции заявили о конструктивных переговорах с РФ по "зерновому вопросу"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переговоры военных делегаций Турции и России прошли конструктивно и дали конкретные результаты, теперь готовится четырехсторонняя встреча при участии ООН по вывозу зерна из украинских портов, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкие власти.

"По итогам состоявшихся накануне в Москве переговоров между военными делегациями Турции и РФ принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения темы вывода судов с зерном из портов Украины", - говорится в сообщении агентства.

По информации "Анадолу", в случае согласия всех сторон эта встреча может состояться в Турции в ближайшие недели.

Кроме того, в сообщении говорится, что встреча в Москве дала конкретные результаты.

Турция Украина ООН
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