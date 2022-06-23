Песков в связи с обвинениями Киева заявил, что "Россия не крала никакого зерна"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия не воровала зерно у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи обвинениями со стороны Киева и изучением этой ситуации в Турции.

"Россия не крала никакого зерна", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на МИД Турции о том, что Анкара расследует заявления о краже украинского зерна Россией и не позволит ввозить такое зерно в Турцию.