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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил в четверг о прибытии на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданных США.

"HIMARS прибыли в Украину", - написал Резников в твиттере.

Как сообщалось, 1 июня президент США Джо Байден анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности, РСЗО HIMARS. В этот же день в Пентагоне рассказали подробности о новом пакете военной помощи Киеву: он включает в себя, в частности, четыре вертолета Ми-17 и четыре ракетные установки HIMARS.

По мнению президента РФ Владимира Путина, решение США поставить Украине РСЗО HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят. Он считает, что речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин 5 июня в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

Между тем 19 июня стало известно, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, поставляемых Украине. Еще четыре установки реактивных систем залпового огня HIMARS могут войти в следующий транш американской военной помощи Киеву, сообщало издание Politico со ссылкой на свои источники.

США Украина HIMARS
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