Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Пентагон изучит вопрос поставки Украине дополнительно четырех установок РСЗО

Пентагон изучит вопрос поставки Украине дополнительно четырех установок РСЗО
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Они могут войти в следующий транш американской военной помощи Киеву, отмечается в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты уже проставили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270, Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270, напоминает газета.

В то же время, один из источников сообщил Politico, что Пентагон "все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех HIMARS не является окончательным".

США Украина Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июня

Военная операция на Украине

В ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

Пандемия коронавируса

Советник президента США по нацбезопасности Салливан заразился коронавирусом

Советник президента США по нацбезопасности Салливан заразился коронавирусом
Военная операция на Украине

Более 307 тысяч детей эвакуировали в РФ c территории Украины, ДНР и ЛНР с конца февраля

Более 307 тысяч детей эвакуировали в РФ c территории Украины, ДНР и ЛНР с конца февраля

В Херсонской области заявили о возможности открытия железнодорожного сообщения с Крымом

Что произошло за день: суббота, 18 июня

Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о взятии под контроль пригорода Северодонецка Метелкино

Синоптики Европы предупредили о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции, Италии

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });