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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"
РСЗО Himars на военных учениях в Латвии осенью прошлого года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

При этом Путин подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются". "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет", - пояснил президент РФ.

Как отметил глава российского государства, мы "исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути".

Путин также отметил, что "есть заявки на поставку, скажем, артиллерии". "Здесь ну примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий", - сказал он.

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Президент России сообщил, что в боевом составе украинской армии находилось на момент начала специальной военной операции примерно 515 таких систем, 380 уничтожены. "Но часть восстановлена, взята из запасов, как мы понимаем, и где-то 360 у них в наличии", - добавил он.

Как сообщалось, 1 июня президент США Джо Байден анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности, РСЗО HIMARS. В этот же день в Пентагоне рассказали подробности о новом пакете военной помощи Киеву.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Himars Владимир Путин
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