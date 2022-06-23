Прокуратура Молдавии арестовала имущество экс-президента Додона

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии наложила арест на имущество Игоря Додона и его семьи.

Экс-президент рассказал об этом в четверг журналистам, ожидавшим его у здания прокуратуры.

Додон сообщил, что в Антикоррупционную прокуратуру его вызвали для того, чтобы уведомить об аресте имущества.

"Не могу сообщить подробности. Я подписал документ, что не буду вам ничего говорить об этом. Это все шоу, хотят сделать мыльную оперу и каждый день делать телепередачу о деле Додона", - сказал политик.

По его мнению, "уголовное дело сфабриковано, у них нет достаточных и убедительных доказательств". "Они (прокуроры - ИФ) пытаются перевести дело в публичную плоскость, чтобы впечатлить граждан искаженными цифрами и деталями. Политически подчиненные прокуроры поняли, что если возбужденное против меня уголовное дело не имеет юридического успеха, тогда нужно заниматься пропагандистскими играми и жестами. Один из элементов этого пропагандистского спектакля - арест ряда объектов имущества, в том числе, тех активов, которые мне не принадлежат или находятся в залоге у банков", - заявил Додон.

"К понедельнику я представлю дополнительную информацию о совместно срежиссированных властями и прокуратурой шоу", - пообещал экс-президент.

"Дело кулька": в чем обвиняют Додона

Додон находится под домашним арестом на 30 суток. Его задержали 24 мая, предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса Молдавии, предусматривающим ответственность за пассивную коррупцию, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственную измену.

Жена экс-президента Галина Додон признана обвиняемой в уголовном деле о коррупции, ей запрещено покидать страну. Она признана соучастницей по так называемому делу кулька.

В рамках этого дела проводится расследование передачи в июне 2019 года беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком пакета Додону, который на тот момент занимал пост президента Молдавии. Из обнародованной видеозаписи и разговора двух политиков следовало, что в пакете была крупная сумма денег, предназначенная для финансирования руководимой Додоном Партии социалистов.